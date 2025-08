Lacazette : Attaque de feu à l'OM, l'annonce surprise !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle pour son retour à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a notamment été interrogé sur sa concurrence avec Amine Gouiri. Mais le Gabonais annonce qu'il pourrait y avoir surprise comme à l'époque de son duo avec Alexandre Lacazette à Arsenal.

« Déjà, je pense que quand on est compétiteur, on vient pour s’imposer. C’est clair. Mais comme je l’ai vécu à Arsenal, où tout le monde pensait que j’étais là pour remplacer Alexandre Lacazette, au final, on a été l’un des meilleurs duos sur les saisons qu’on a passées ensemble. Aujourd’hui, avec l’expérience, je suis aussi là pour aider le club, pour faire progresser le groupe », confie-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Le plus important, c’est de tout donner, que ce soit Gouiri, moi, ou même si on joue ensemble. Ce qui compte, c’est l’engagement collectif. Et oui, j’ai déjà connu ça. À Saint-Étienne, quand Brandão est arrivé, moi j’étais déjà titulaire. Il venait de l’OM, et son arrivée m’a boosté. Quand un joueur arrive avec un nom, une réputation – entre guillemets – forcément, ça pousse à se surpasser. Et je pense que c’est ça, le but : que la concurrence te donne ce petit coup d’énergie en plus pour aller encore plus loin », ajoute Pierre-Emerick Aubameyang.