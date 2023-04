La vente de l’ASSE bouclée, le RC Lens impliqué ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La mèche aurait été vendue dans le dossier de vente de l'ASSE. En coulisses, Bernard Caïazzo, l'un des deux dirigeants stéphanois, aurait indiqué à un éventuel repreneur que le club était vendu. Il faut dire que le président du conseil de surveillance a enchaîné les entretiens ces derniers jours, notamment avec Joseph Oughourlian, le président du RC Lens.

Lancé en avril 2021, le feuilleton sur la vente de l'ASSE reprend de plus belle. Hasard ou pas, les rumeurs s'accumulent, alors que le club stéphanois connaît un net regain de forme en Ligue 2. Une situation qui doit rassurer de potentiels investisseurs. Depuis le printemps 2022 et la tentative de rachat de David Blitzer, la situation était plutôt calme. Mais ce mardi, L'Equipe annonce que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux propriétaires de l'ASSE, souhaiteraient mettre fin à ce dossier au plus vite. Journaliste pour le quotidien, Bernard Lions a expliqué leurs motivations.

Romeyer et Caïazzo déterminés à vendre le club

« C’est un vieux serpent de mer qui a été agité par les deux dirigeants Caïazzo et Romeyer, qui a été mis un peu sous le tapis dû aux difficultés sportives de l’ASSE depuis le début de la saison. Mais le sujet revient sur la table. On a la certitude qu’ils sont, aujourd’hui, plus décidés que jamais à vendre dû à leur âge, que financièrement, ils ont dû repuiser dans la caisse cet hiver pour acheter sept recrues. Les liquidités vont manquer, non pas pour terminer la saison, mais pour démarrer la prochaine » a confié le journaliste, précisant que deux offres auraient été transmises. L'une estimée à 32M€ proviendrait d'un investisseur anglo-saxon. L'autre, légèrement supérieure à 35M€. d'un homme d'affaires français, dont le nom n'a pas filtré.

Une rencontre avec le président du RC Lens