La signature «phénoménale» qui met le feu à l'OM !

Bien que très actif sur le mercato, Pablo Longoria a décidé ces derniers mois de s'entourer de Medhi Benatia dont le travail est encensé du côté de l'OM. Ancien joueur reconverti agent, il s'est finalement tourné vers une carrière de directeur sportif à succès. L'ex-international marocain a changé la face de l'OM selon Fabrice Hawkins.

Depuis quelques mois, Medhi Benatia est présenté comme l'un des principaux architectes du renouveau de l'OM, notamment grâce à sa faculté de persuasion sur le mercato. Journaliste de RMC, Fabrice Hawkins affirme que c'est un atout majeur pour le club phocéen.

Benatia, le gros coup de l'OM « Benatia a une capacité à convaincre qui est phénoménale. On discutait avec Rabiot ou Hojbjerg, des joueurs qui avaient pas mal de propositions et qui ont choisi l'OM, et sans Benatia, ils n'auraient pas rejoint l'OM », révèle-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.