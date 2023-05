La révolution du PSG tourne au fiasco, l’annonce fracassante

Thomas Bourseau

Le président Nasser Al-Khelaïfi annonçait une nouvelle ère au PSG l’été dernier grâce notamment à la venue de Luis Campos. Mais pour Jonatan MacHardy, Campos serait ce qui représente de mauvais dans ladite révolution du PSG qu’il ne peut pas mener à bien.

Nasser Al-Khelaïfi annonçait déjà la couleur à la fin du mois de juin 2022. Le président du PSG ne mâchait pas ses mots pour Le Parisien et affirmait que l’ère des strass et des paillettes était révolue au PSG. Que l’institution allait reprendre le dessus et qu’un nouveau projet sportif, porté par Luis Campos qui avait été nommé conseiller football quelques jours plus tôt, allait voir le jour.

«C’était voué à l’échec»

Néanmoins, près d’une année s’est écoulée et force est de constater au vu des résultats et du recrutement, que le travail de Luis Campos n’est pas une franche réussite. Sur les ondes de RMC , Jonatan MacHardy en a rajouté une couche jeudi en expliquant, comme il l’avait déjà fait par le passé, que Campos n’était pas l’homme de la situation pour le PSG et sa révolution bien qu’il ait des qualités sans pareille en Europe. « Luis Campos était une très mauvaise idée pour le Paris Saint-Germain, et c’était voué à l’échec. Alors, loin de moi l’idée de remettre en question les qualités de Luis Campos qui sont exceptionnelles. Quand tu parles d’un directeur sportif qui est capable de monter une équipe avec un budget limité, d’aller dégoter des joueurs que peu de gens connaissent et de les valoriser pour faire des x10, x15 pour faire des plus-value financières, c’est extraordinaire et je pense qu’il n’a pas d’équivalent en Europe ».

Galtier - PSG : L’appel qui aurait pu tout changer https://t.co/OWm39CbF9p pic.twitter.com/PC3KMOm4QJ — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

«Campos est un génie, mais n’a rien à faire au PSG»