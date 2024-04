La presse italienne annonce un gros transfert au PSG ?

Axel Cornic

Le mercato estival débute dans quelques semaines et le Paris Saint-Germain se retrouve déjà au centre de tous les débats, notamment avec le possible départ de Kylian Mbappé qui devrait entrainer une nouvelle révolution. Et plusieurs noms sont évoqués, avec la presse italienne qui parle notamment d’un intérêt prononcé pour Theo Hernandez, latéral gauche de l’équipe de France et de l’AC Milan.

L’été sera chaud pour le PSG, qui semble vouloir continuer à surfer sur les grands changements entamés il y a un an avec Luis Campos. Le mercato parisien pourrait ainsi se jouer notamment du côté de la Serie A, où plusieurs joueurs semblent plaire...

Le PSG lorgne la Serie A

La Gazzetta dello Sport assure que cela pourrait être le cas de Mike Maignan et de Theo Hernandez, qui pourraient tous les deux quitter l’AC Milan à la fin de la saison. Le premier n’aurait plus vraiment confiance en l’avenir à court terme du projet milanais, tandis que le second aurait l’intention de se lancer un nouveau défi, vraisemblablement déçu par le départ de Paolo Maldini en juin dernier.

Plus Theo que Mike ?