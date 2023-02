«La plus grande erreur du PSG» : Après ce transfert, il n'en revient pas

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG peut s'en mordre les doigts. En 2014, le club laissait partir Kingsley Coman, l'un des jeunes issus de son centre de formation. Un choix qualifié de « plus grande erreur sportive » par la presse espagnole. Passé par la Juventus et aujourd'hui au Bayern Munich, l'international français est devenu l'un des meilleurs joueurs à son poste.

C'est bien connu, le PSG n'a pas toujours été un club favorable aux jeunes joueurs. Même si Christophe Galtier se montre bien moins frileux que ses prédécesseurs cette année, le club de la capitale garde une réputation tenace, dont il peine à se défaire. Il faut dire que de nombreux titis parisiens ont décidé de voguer vers d'autres horizons pour progresser et enchaîner les minutes de jeu. C'est notamment le cas de Kingsley Coman, qui avait pris la décision de quitter le PSG en 2014. En mars dernier, l'international français avait expliqué cette décision.

Coman explique son départ du PSG

« Ce n'était pas financier. Je pensais que je méritais plus de temps de jeu. Cette situation, je ne pouvais pas l'avoir au PSG. J'avais demandé un prêt qui n'avait pas été accepté et c'est par la suite que j'ai pris cette décision. Ce qui est difficile dans la situation du PSG, c'est qu'ils veulent des résultats tout de suite. Avec le développement des jeunes, on n'a pas de résultats tout de suite, il faut attendre trois ou quatre ans. Peut-être qu'ils n'avaient pas cette patience-là » avait confié Coman sur le plateau du Canal Football Club.

Un joueur, qui s'est révélé loin de Paris

Parti libre à la Juventus, Kingsley Coman restera un an en Italie, avant d'être prêté au Bayern Munich, club qu'il rejoindra définitivement en 2017. C'est au sein du club allemand que l'ailier va se révéler. Après les départs d'Arjen Robben et de Franck Ribéry, l'ailier montera en puissance, jusqu'à devenir un élément indiscutable de la formation bavaroise.

Des buts décisifs face au PSG en Ligue des champions