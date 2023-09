La nouvelle star du PSG en rajoute une couche après son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Entré à l’heure de jeu face à l’OGC Nice (2-3) ce vendredi soir au Parc des Princes, Randal Kolo Muani n’a pas su empêcher la défaite du PSG pour sa première sous le maillot rouge et bleu. Pas de quoi inquiéter l’international français, qui s’est de nouveau prononcé sur son arrivée dans la capitale.

Randal Kolo Muani devait espérer mieux pour sa première sous le maillot du PSG. Laissé sur le banc au coup d’envoi du match contre l'OGC Nice (2-3) par Luis Enrique, l’international français n’est pas parvenu à empêcher la défaite des siens malgré sa passe décisive pour Kylian Mbappé après son entrée en jeu à la 64e minute. Après la rencontre, l’attaquant est revenu sur ses débuts, affichant tout de même sa fierté de pouvoir évoluer au PSG.

« Ça fait plaisir de jouer ici »

« Oui, c’est vrai que ça fait plaisir de jouer ici. J’avais juste à coeur de venir et d’aider l’équipe. On va continuer le travail et à gratter encore », a répondu Randal Kolo Muani au micro de Prime Vidéo , relayé par Canal-Supporters.

« Nous sommes une nouvelle équipe »