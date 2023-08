La Ligue 1 conseille Mbappé, ça ne va pas plaire au PSG

Thibault Morlain

Alors que le championnat de France va reprendre la semaine prochaine, le PSG n’a toujours pas réglé la question de l’avenir de Kylian Mbappé. Le natif de Bondy se retrouve alors encore mis à l’écart, dans l’attente d’un possible transfert. De quoi faire réagir, y compris en Ligue 1. Président de Montpellier, Laurent Nicollin a pris la parole, lâchant notamment un conseil à Mbappé pour son avenir.

Officiellement encore joueur du PSG, Kylian Mbappé se retrouve toutefois mis de côté par le club de la capitale. Déjà privé de tournée en Asie, le Français devrait continuer de s’entraîner à l’écart avec le reste des indésirables alors que la Ligue 1 va reprendre la semaine prochaine. Le PSG met ainsi plus que jamais la pression pour que Mbappé fasse ses valises et qu’un départ libre en 2024 ne se réalise ainsi pas. Mais est-ce pour autant dans l’intérêt du numéro 7 parisien de partir lors de ce mercato estival ?

« Mbappé n'a aucun intérêt à négocier quelque chose »

Président de Montpellier, Laurent Nicollin a commenté ce feuilleton Kylian Mbappé pour RMC . Et il l’a bien souligné, le joueur du PSG n’a aucun intérêt à partir maintenant, lui qui sera libre dans un an : « Connaissant un peu le monde des humains et du football, Mbappé n'a aucun intérêt à négocier quelque chose parce qu'il sera libre en fin de saison et qu'il gagnera encore plus que ce qu'il gagne. Après c'est une autre planète pour moi. Pour moi, ce n'est pas du football. Le football, c'est le terrain, marquer des buts, créer de la joie pour les gens. A un moment donné, ils trouveront une solution. Attendons fin août. C'est le problème du PSG, pas le mien ».

« Il n'est pas à la cave »