La grande révolution du PSG prend forme

Arthur Montagne

C’est désormais officiel, Jean-Claude Blanc va quitter ses fonctions au PSG afin de rejoindre le projet INEOS. Par conséquent, le club de la capitale est en quête d’un nouveau directeur général. Et plusieurs noms circulent déjà puisque 5 candidats seraient encore en lice.

Après 12 ans de bons et loyaux services, Jean-Claude Blanc va quitter le PSG. Arrivé en 2011, l'ancien président de la Juventus est l'un des principaux artisans de la montée en puissance du projet QSI et rejoindra le projet INEOS à partir de février. Son départ est donc un énorme coup dur pour le club de la capitale qui a toutefois eu le temps d'organiser une large campagne de recrutement pour dénicher un nouveau directeur général. Et la liste est désormais réduite à 5 candidats dont les noms sont dévoilés par L'EQUIPE .

Trois candidats bien connus du PSG

Il y a tout d'abord les profils bien connus au PSG, à commencer par Victoriano Melero qui est l'actuel secrétaire général du club. Mais le média explique que le successeur de Jean-Claude Blanc ne se trouve pas encore au PSG. Ce qui rend peu probable cette piste. Benoît Rousseau est également l'un des candidats en lice. Il faut dire que l'actuel président de l’association PSG connaît très bien le club de la capitale dont il a été le directeur financier dans les années 1990, mais surtout le président en 2011, assurant l'intérim avant la nomination de Nasser Al-Khelaïfi. Très proche de l'actuel président du PSG, Sophie Jordan est aussi candidate. Avocate d'Al-Khelaïfi, elle siège également au conseil d’administration du PSG et de QSI.

Un candidat extérieur et un grand nom