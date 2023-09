La grande annonce de l’OL, le successeur de Laurent Blanc est attendu

Hugo Chirossel

C’était attendu ces derniers jours, mais c’est désormais officiel : Laurent Blanc n’est plus l’entraîneur de l’OL. Arrivé sur le banc des Gones en octobre 2022, l'ancien entraîneur du PSG et des Girondins de Bordeaux n’a pas résisté au mauvais début de saison de son équipe. L’intérim sera assuré par Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson, en attendant la nomination d'un remplaçant permanent.

Arrivé il y a bientôt un an pour remplacer Peter Bosz, c’est déjà terminé pour Laurent Blanc à l’OL. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a fait les frais d’un début de saison très compliqué pour les Gones . Ils pointent actuellement à la dernière place du classement de Ligue 1, avec un seul point au compteur en quatre journées.

Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'OL

« L’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. Cette décision concerne également Franck Passi et Philippe Lambert entraineurs adjoints. L’Olympique Lyonnais tient à remercier Laurent Blanc et son staff pour leur implication et leur professionnalisme au cours de ces 11 mois passés à la tête de l’équipe professionnelle », a indiqué l’OL ce lundi via un communiqué. Dans la foulée, l’Olympique Lyonnais a également annoncé que ce sont Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson qui assureront l’intérim. En attendant de trouver un successeur à Laurent Blanc.

Vulliez, Bréchet et Anderson provisoirement à la tête du groupe professionnel