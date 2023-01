La France mise tout sur Deschamps et snobe encore Zidane

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane en rêvait et attendait patiemment depuis son départ du Real Madrid en 2021 de pouvoir prendre les rênes de l’Équipe de France. Cependant, la FFF a finalement décidé de prolonger le contrat de Didier Deschamps jusqu’à l’été 2026 au grand dam de la légende du Real Madrid.

Pour voir Zinedine Zidane sur le banc de l’Équipe de France, il faudra donc patienter dans le pire des cas jusqu’à l’été 2026 et l’après-Coupe du monde. Depuis son deuxième départ du Real Madrid en mai 2021, Zidane n’a pas caché sa volonté de prendre les rênes des Bleus comme il le faisait savoir en juin dernier lors d’une interview pour L’Équipe . « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! ».

Deschamps 2026, c’est bouclé

Cependant, la Fédération française de football avait d’autres plans. Ou plus particulièrement Noël Le Graët. Le président de la FFF avait affirmé avant même le début du Mondial que Deschamps aura carte blanche pour la décision contractuelle si jamais l’Équipe de France atteignait la demi-finale de Coupe du monde au Qatar. Ce que les Bleus ont fait. Et ce samedi, la Fédération française de football a officialisé la prolongation de contrat de Didier Deschamps jusqu’en juin 2026, soit la Coupe du monde qui sera organisée au Mexique, au Canada et aux États-Unis.

Une réunion positive fin décembre, il ne manquait plus qu’un accord sur la durée du contrat

Selon Le Parisien, le 29 décembre dernier, Didier Deschamps et Noël Le Graët se seraient entretenus à Guingamp afin d’évoquer la suite des opérations et une potentielle continuité du champion du monde à la tête des Bleus. À l’issue de cette entrevue, les deux parties se seraient montrées ouvertes au fait de poursuivre ensemble, bien qu’à l’époque, aucune décision finale n’avait été prise. Il restait alors quelques détails à régler pour que la prolongation de contrat soit entérinée, et précisément la durée du contrat. Il était question dans la presse de l’Euro 2024, et ce sera finalement 2026 pour Didier Deschamps. Il aurait également été question d’une marge de manoeuvre importante de Deschamps avec l’Équipe de France. Deschamps pourrait donc rester 14 ans à la tête des Bleus.