C’est confirmé, le Brésil attend Zidane !

Présenté comme le successeur naturel de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane va finalement devoir patienter encore un peu compte tenu du fait que Didier Deschamps va très probablement prolonger son contrat. Et au Brésil, on espère désormais que Zidane succédera à Tite sur le banc de la Seleçao.

Cela fait désormais plusieurs années que l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France est attendue. Sa nomination aurait d'ailleurs pu intervenir après la Coupe du monde, mais le magnifique parcours des Bleus au Mondial renforce un peu plus Didier Deschamps dans ses fonctions. Ce dernier devrait prolonger à son poste de sélectionneur, et comme révélé par le10sport.com, la dernière interrogation concerne la durée de son contrat, soit jusqu'à l'Euro 2024, soit deux ans supplémentaires pour atteindre la Coupe du monde 2026. Zinedine Zidane va donc devoir patienter et il pourrait le faire sur le banc du Brésil. Mauricio Savarese, journaliste chez Associated Press , est d'ailleurs favorable à cette idée.

Zidane au Brésil, ça prend forme

« Zinédine Zidane sait gérer les gros ego, ce qui est une nécessité pour le Brésil. Zidane n'est pas un grand tacticien d'après ce que nous avons pu voir, mais il possède cette mentalité de la gagne qui manque au Brésil, même si je ne suis pas sûr qu'il soit capable de tenir ses promesses dans une équipe nationale », révèle-t-il à Eurosport avant d'ajouter que le Brésil est prêt à confier le poste de sélectionneur à un étranger.

«Zidane est une bonne option»