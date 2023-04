La folle révélation d’un club de Ligue 1 sur Cristiano Ronaldo

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’il brille actuellement sur les pelouses d’Arabie saoudite avec le maillot d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo a eu une carrière exceptionnelle. Mais avant de se révéler au monde entier, l’attaquant portugais aurait pu découvrir la France en signant avec le Stade Rennais alors qu’il n’avait que 16 ans.

Tout le monde connaît la carrière légendaire de Cristiano Ronaldo. Après s’être révélé au Sporting, l’attaquant portugais est allé exploser du côté de la Premier League à Manchester United. Ensuite, Cristiano Ronaldo gagnera tous les trophées collectifs et 4 Ballons d’or avec le Real Madrid (son premier ayant été remporté avec les Red Devils ), avant de filer à la Juventus et de revenir à Manchester United.

Cristiano Ronaldo découvre le Golfe

Aujourd’hui, à 38 ans, Cristiano Ronaldo brille sous les couleurs d’Al Nassr en Arabie saoudite. Mais sa carrière aurait pu être bien différente, Ronaldo a d’ailleurs été proche de découvrir la France. Dans un entretien accordé à L’Équipe , Patrick Rampillon, l’ancien directeur du centre de formation du Stade Rennais, a fait une révélation sur Cristiano Ronaldo.

Mercato - PSG : Mbappé a joué avec le feu, il va le regretter https://t.co/5yhWq5u7Qw pic.twitter.com/pDLJjakHpy — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Il aurait pu signer… à Rennes !