La catastrophe est annoncée pour la star de l’OM

Thibault Morlain

En plus de la quête du nouvel entraîneur, l’OM a un autre gros dossier à gérer actuellement avec l’avenir d’Alexis Sanchez. En effet, le Chilien arrive au terme de son contrat et il va donc falloir négocier pour le convaincre de rester une saison de plus à Marseille. Mais voilà que du côté du Chili, on annonce le départ de Sanchez.

La saison est désormais terminée et du côté de l’OM, l’une des interrogations concerne l’avenir d’Alexis Sanchez. Le Chilien est en fin de contrat avec le club de la capitale et pour le moment, rien ne dit qu’il sera toujours là la saison prochaine. Alors que le départ d’Igor Tudor est déjà officialisé, voilà que Sanchez pourrait lui aussi prendre la porte si l’on en croit Enzo Oliveira, journaliste pour RedGol .

« Ils n’ont pas pu garantir la continuité d’Alexis »

« Les entraîneurs veulent plus de recrues et ils disent à Tudor que Guendouzi s'en va, que Veretout aussi, qu'ils n'ont pas pu garantir la continuité d’Alexis », a-t-il commencé par expliquer.

« Il est difficile pour lui de continuer à Marseille »