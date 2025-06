Kylian Mbappé - Transfert à 80M€ : Tout est relancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ en cette période de mercato estival, Rodrygo ne serait plus forcément épanoui depuis l’arrivée de Kylian Mbappé qui a pris énormément de place au sein de l’attaque du Real Madrid. Mais aucun prétendant ne semble disposé à mettre 80M€ sur l’attaquant brésilien…

Recruté libre par le Real Madrid après la fin de son contrat avec le PSG il y a un an, Kylian Mbappé a provoqué certains bouleversements au sein de l’attaque du Real Madrid. L’attaquant français a été positionné dans l’axe, avec Vinicius Junior à sa gauche, Jude Bellingham en soutien et Rodrygo à droite. Sauf que ce dernier vivrait assez mal cette situation dans l’ombre avec Mbappé, et envisagerait de quitter le Real Madrid cet été.

Une clause XXL pour Rodrygo Seulement, difficile de savoir qui aura les moyens de s’offrir Rodrygo cet été : « Sa clause libératoire est d’1 milliard d’euros donc il va falloir négocier avec le Real Madrid », a confié le journaliste Julien Laurens dimanche soir au micro de l’After Foot, sur RMC Sport.