Kylian Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole confirme un divorce !

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait précipiter le départ de Rodrygo. Selon plusieurs sources espagnoles, l’attaquant brésilien, désormais relégué derrière Mbappé, Vinicius et Bellingham dans la hiérarchie, intéresse de grands clubs anglais. Une discussion avec Xabi Alonso devrait sceller son avenir.

Alors que L’Équipe annonçait récemment que le comité directeur du Real Madrid considérait Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham comme plus importants que Rodrygo, l’attaquant brésilien est annoncé sur le départ et aurait des touches en Angleterre, selon la Cadena SER. Recruté en 2019 et sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2028, Rodrygo pourrait bien partir cet été.