Kylian Mbappé : Le transfert surprise ?

Pour le Real Madrid, la Coupe du monde des clubs commence le 18 juin prochain avec une rencontre face à Al-Hilal. Pour ce tournoi aux Etats-Unis, Xabi Alonso va bien évidemment pouvoir compter sur Kylian Mbappé, en forme au cours des derniers mois après des débuts difficiles avec la Casa Blanca. De quoi d'ailleurs faire dire à certains en Espagne que le Français est une recrue pour le Real Madrid.

Après 7 ans au PSG , Kylian Mbappé a réalisé son rêve à l'été 2024. Arrivé au terme de son contrat avec le club de la capitale, le Français s'est engagé avec le Real Madrid . Mais tout n'a pas été tout rose pour lui à son arrivée. En effet, les premiers mois de Mbappé ont été très compliqués, le Madrilène avait même reconnu avoir touché le fond. Alors qu'on parlait de dépression pour le capitaine des Bleus, ce dernier a réussi à relever la tête et retrouver le chemin des filets, jusqu'à finir Soulier d'or et meilleur buteur du championnat d'Espagne.

C'est donc avec un Kylian Mbappé retrouvé que le Real Madrid de Xabi Alonso s'apprête à disputer la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. De quoi faire de l'ex-joueur du PSG une recrue pour la Casa Blanca ? C'est ce que pense Tomas Roncero pour AS : « Je sais qu'il a débarqué ici il y a un an. Après un feuilleton interminable de 7 étés, il a signé avec le club de ses rêves d'enfant. L'envie de le voir en blanc était telle que les premiers mois ont été quelque peu tortueux. Inadaptation, Vini qui ne s'entendait pas vraiment avec lui, quelques penalties manqués cruciaux, un match à élimination directe frustrant contre Arsenal… Disons que ce n'était pas la première année de ses rêves. Ni pour Kylian, ni pour les supporters qui attendent de le voir être le Messie de cette nouvelle ère qui commence avec Xabi Alonso aux commandes ».

« Mbappé est, en réalité, la grande « recrue » madrilène »

« Mais Kylian, telle une fourmi, a su garder le moral pendant les mois difficiles de sa transition compliquée et a réussi à marquer tellement de buts qu'il a dépassé les 40, vous avez bien lu, au point de remporter le Pichichi et le prestigieux Soulier d'Or. Il a terminé la saison plus près de son apogée, proche de l'attaquant colossal que Florentino Perez a fait signer jusqu'en 2029. Il est désormais véritablement Mbappé. Il a même marqué lors des deux matchs avec la France lors de la Ligue des Nations. Il est sur la bonne voie, il se sent à nouveau comme un héros, il marque avec une facilité déconcertante et il veut être MVP de la Coupe du monde. N'oublions pas que si Madrid remporte la première Coupe du monde des clubs de l'histoire grâce aux prouesses offensives de Mbappé (imaginez-le finir meilleur buteur du tournoi), il serait en lice pour le Ballon d'Or. Mbappé est, en réalité, la grande « recrue » madrilène pour le tournoi américain. Arrivé l'été dernier, il n'était pas au meilleur de sa forme. Maintenant, il l'est. Xabi sait que le numéro 9 sera sa bouée de sauvetage », a-t-il enchainé à propos de Kylian Mbappé, pour qui l'aventure au Real Madrid pourrait réellement commencer maintenant.