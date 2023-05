Kombouaré viré, le FC Nantes avait un incroyable projet

Arnaud De Kanel

En grand danger en Ligue 1, le FC Nantes traverse une très grosse période de crise. Les Canaris ont pris la lourde décision de se séparer d'Antoine Kombouaré pour tenter de se sauver. Mais avant que Pierre Aristouy ne soit nommé, les dirigeants nantais ont sondé Rolland Courbis comme nous l'avons révélé. Sollicité par Le 10 Sport, ce dernier a confirmé nos informations.

Englué dans les bas fonds du classement, le FC Nantes est sous la menace de la relégation. Tenus en échec à Toulouse dimanche, les Canaris ont stoppé l'hémorragie pour la première du duo Pierre Aristouy-Oswaldo Vizcarrondo. Or, la famille Kita avait également pensé à un attelage composé de Rolland Courbis et Stéphane Ziani selon nos informations. Le Marseillais s'est livré pour Le 10 Sport , confirmant nos révélations exclusives.

«J’ai été appelé»

Spécialiste des missions survies, Coach Courbis a bien été sollicité par l'entourage de la famille Kita. « J’ai été appelé, j’ai reçu plusieurs coups de téléphone, oui. Des personnes indiquant être proches du FC Nantes et de la famille Kita. On m’a sondé pour connaître ma position dans la perspective d’une possible venue, j’ai écouté. On m’a dit de me tenir prêt, que j’allais être appelé par la famille Kita. Mais à ce jour, ni le père, ni le fils, ne m’a appelé », nous a-t-il confié la semaine passée. Le Marseillais était très emballé par l'idée.

Rolland Courbis contacté pour remplacer Antoine Kombouaré ? Il répond https://t.co/pGADPsL5Ck — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 9, 2023

«Je n’imagine pas dire non au FC Nantes»