Kombouaré lâche une annonce qui va faire paniquer le FC Nantes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le FC Nantes ait réussi à boucler la signature record de Matthis Abline, le mercato des Canaris peine à s'activer que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. Interrogé à ce sujet, Antoine Kombouaré ne cache pas son inquiétude face à la tournure des évènements concernant le recrutement nantais.

Après avoir évité la relégation de justesse, le FC Nantes espère vivre une saison plus tranquille. Mais pour cela, il faudra recruter pour renforcer l'effectif. Et jusque-là, le mercato des Canaris n'avance pas avec simplement le transfert définitif de Matthis Abline. Et Antoine Kombouaré a confirmé que la situation était délicate.

Mercato - FC Nantes : Kombouaré veut boucler un deal en Ligue 1 https://t.co/6aHoqN8zRd pic.twitter.com/bwjGWCo2rJ — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Kombouaré s'inquiète pour le mercato

« On travaille mais pour l’instant, c’est un peu compliqué. Ce n’est pas que de notre fait. Les négociations sont toujours compliquées. On a des pistes », a lâché le Kanak en conférence de presse avant d’en dire plus.

«Les négociations sont toujours compliquées»

« Il y a des joueurs avec qui on est en contact mais il faut réussir à finaliser. On aimerait que ça soit fait très vite mais ce n’est pas grave, aujourd’hui, on a un groupe capable de démarrer la saison. Il va y avoir des recrues, j’en attends deux peut-être trois. Plus même en fonction des départs. On a besoin de joueurs d’expérience pour encadrer les jeunes », ajoute Antoine Kombouaré.