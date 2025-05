Kevin De Bruyne : L’OM fait une annonce surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La direction de l'OM se penche déjà sur le mercato estival 2025 qui s'annonce agité étant donné que Medhi Benatia souhaite bâtir un effectif compétitif pour la Ligue des Champions. Plusieurs grands noms tels que Kevin De Bruyne seront disponibles sur le marché, et le directeur sportif de l'OM a d'ailleurs avoué qu'il les avait tous contacté.

À quoi faut-il s'attendre pour le mercato estival de l'OM, qui se voudra ambitieux dans son recrutement afin de performer en Ligue des Champions l'an prochain ? Plusieurs grands noms tels que celui d'Aymeric Laporte sont annoncés avec insistance dans le collimateur de Medhi Benatia, d'autant que le défenseur central espagnol sera libre sur le marché. Et le directeur sportif de l'OM l'a bien compris...

De Bruyne contacté par l'OM ?

Interrogé au micro de beINSPORTS samedi soir, Benatia a lâché une annonce surprise en indiquant avoir approché l'ensemble des gros joueurs qui arrivent en fin de contrat et seront libres cet été : « C’est simple, tous les tops joueurs en fin de contrat, on les a essayés. Donc après, il peut venir, il peut ne pas venir. Des fois, tu as un agent qui te dit, tu le sens qu’il est un peu surpris de l’appel parce qu’il se dit mais attends comment ils comptent le payer ». Une sortie qui vaut donc également pour Kevin De Bruyne (33 ans), la star belge, qui a déjà acté son départ libre de Manchester City cet été. L'OM l'aurait donc approché si l'on s'en fie aux propos de Benatia.

« Tu passes un coup de fil, ça ne coûte rien »

« Moi, j’ai toujours dit que quand tu passes un coup de fil, tu perds 20 minutes, 15 minutes, tu présentes un projet, ça ne coûte rien », poursuit le directeur sportif de l'OM. Reste à savoir qui donnera son accord pour venir cet été...