Karim Benzema interpelle déjà Cristiano Ronaldo !

Dimanche dernier, le Real Madrid a annoncé le départ de Karim Benzema. Une surprise pour beaucoup de monde qui voyait l’attaquant français rester au moins une année supplémentaire dans la capitale espagnole. Benzema a décidé de s’engager avec Al Ittihad. En Arabie saoudite, le Ballon D’Or retrouvera Cristiano Ronaldo à qui il a déjà envoyé un message.

Au tour de Karim Benzema ! Ces derniers mois, l’Arabie saoudite prend une cote folle et commence à empiler les stars du ballon rond. Après Cristiano Ronaldo l’hiver dernier, c’est Karim Benzema qui a décidé de filer dans le pays saoudien, il s’est engagé avec le club d’Al Ittihad. Un choix étonnant, surtout que le Real Madrid était persuadé qu’il resterait au moins une année de plus.

Benzema explique sa décision

Sacré Ballon D’Or en octobre dernier, Karim Benzema a justifié son choix. Et le football est loin d’être le seul critère. « C’est différent de l’Europe mais j’ai déjà été en Arabie saoudite, je me sens bien. C’est un pays musulman, qui est beau, et c’est là que j’ai envie d’être. C’est important d’être dans un pays musulman où je sens déjà que les gens m’aiment, ça va me permettre d’avoir une nouvelle vie. J’ai envie de parler couramment la langue arabe, pour moi c’est important. Il y a plein d’autres choses. J’ai la chance d’être en Arabie saoudite, la Mecque est proche, je suis croyant donc c’est important pour moi. Je suis à ma place, c’est là où je vais me sentir le mieux. Quand j’ai discuté avec ma famille, ils étaient tous très contents, ils vont tous devenir. Je sais que notre place est en Arabie saoudite », a déclaré Karim Benzema dans des propos relayés par RMC Sport .

🎙️ المقابلة الكاملة مع نجمنا الجديد كريم بنزيما متوفرة الآن! شاهد المقابلة كاملة وتعرّف على طموحاته وأهدافه مع العميد في الموسم القادم. 🤩⚽️#Benzema2Ittihad #HereToInspireKSA pic.twitter.com/hABZbXbuEG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

Il va retrouver Cristiano Ronaldo