«J’étais amoureux de son argent» : Il raconte le transfert de Zidane

Avant de devenir un Galactique au Real Madrid, Zinedine Zidane évoluait à la Juventus. Le Français aura donc passé 5 saisons en Italie avec la Vieille Dame. C’est finalement en 2001 que Zizou fait ses valises pour rejoindre le Real Madrid. Un gros coup de la part de Florentino Pérez, mais aussi de la Juventus, qui se réjouit d’avoir réalisé une telle opération comme l’a expliqué Luciano Moggi, ancien directeur sportif turinois.

Il n’y a pas eu que le Real Madrid durant la carrière de joueur de Zinedine Zidane. Si on se souvient surtout de son passage au sein de la Casa Blanca, Zizou a connu d’autres clubs. Formé à Cannes, il a ensuite rejoint Bordeaux puis la Juventus. De 1996 à 2001, Zidane fait alors parler son talent de l’autre côté des Alpes, brillant sous la tunique de la Vieille Dame. Après 5 ans en Italie, il a alors pris la direction du Real Madrid, où Florentino Pérez était amoureux de lui. Pour Relevo , Luciano Moggi a d’ailleurs livré les coulisses de cette opération.

L’ancien directeur sportif de la Juventus a alors raconté : « Florentino Pérez est venu plusieurs fois à Naples. Il aimait aller manger du poisson. C’est un ami. Il m’a demandé s’il pouvait dire aux socios du Real Madrid, quand il a gagné les élections, qu’il était en train de négocier avec la Juve pour recruter Zidane. Je lui ai dit qu’il pouvait le faire, mais seulement parce que FIAT était en crise, ce qu’il ne savait pas. Nous avions beaucoup besoin de cet argent. De plus, Nedved avait déjà été signé comme remplaçant. Je l’aimais plus car le Tchèque marquait plus de buts ».

