«Je resterai jusqu’en 2034» : Zidane refroidi, il fait une énorme annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est sans club. Un énième retour au sein du club madrilène a été évoqué mais pour le moment, Carlo Ancelotti reste bien attaché à son poste. Le technicien italien a même expliqué que si le Real était content de lui, il resterait jusqu’en… 2034 !

C’est un dossier qui risque d’agiter le mercato estival. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a reconnu que le Brésil avait tenté de l’attirer. « La réalité, c'est que l'équipe nationale du Brésil me veut, et cela me flatte, cela m'enchante. Mais il faut respecter le contrat en cours (qui expire en juin 2024, ndlr), un contrat que je souhaite honorer jusqu'au bout. Cela ne me surprend pas qu'il y ait des rumeurs de ce genre, et cela ne m'inquiète pas. C'est assez clair : je resterai ici tant que le Real Madrid me permet de continuer ici. Je sens beaucoup de soutien de la part du président, des supporters et des joueurs, l'ambiance est très tranquille autour de moi, et moi aussi je suis très tranquille », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid.

«Si le Real Madrid est content de moi, je resterai jusqu'en 2034»

Après le succès étincelant du club madrilène (6-0), Carlo Ancelotti a de nouveau été interrogé sur son avenir. « Je le précise. Je n'en parlerai pas dans les deux prochains mois. Je suis calme et concentré sur la saison. Je veux remplir mon contrat en 2024. C'est tout. Et si le Real Madrid est content de moi, je resterai jusqu'en 2034 », a précisé l’entraîneur italien devant les médias. Pas sûr que Zinédine Zidane se réjouisse de cette annonce.

Zidane prépare son retour, une nouvelle annonce troublante tombe https://t.co/aYeSIJJhBb pic.twitter.com/7lR10zerbx — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Le retour de Zidane retardé ?

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zidane est toujours dans les plans du club madrilène. Mais pour le moment, Carlo Ancelotti ne semble pas pressé de partir, ce qui pourrait retarder le possible retour de Zizou sur un banc.