«Je regrette» : La terrible confession après son transfert à l’OM 

Joueur des Girondins de Bordeaux de 2001 à 2004, Eduardo Costa avait par la suite décidé de rejoindre l’OM. Le milieu de terrain brésilien ne sera alors resté qu’une saison au sein du club phocéen avant de filer à l’Espanyol Barcelone. Une signature à Marseille qui est aujourd’hui loin d’être une fierté pour Eduardo Costa, qui avoue même certains regrets.

Alors qu’on connait la rivalité entre le PSG et l’OM, le club phocéen a également un gros antagonisme depuis plusieurs années maintenant avec les Girondins de Bordeaux. Malgré cela, ça n’a pas empêché certains joueurs de passer d’un club à un autre, empruntant notamment le chemin de la Gironde vers Marseille. C’est ce qu’avait fait Eduardo Costa en 2004. Le milieu de terrain brésilien s’était alors engagé avec l’OM. Et il regrette quelque peu aujourd’hui.

« Je regrette d'avoir déçu les supporters bordelais en faisant ce choix »

Dans des propos accordés à L’Equipe, Eduardo Costa est revenu sur son transfert à l’OM en 2004. Il a alors fait savoir : « Mon plus grand regret ? D'avoir été un peu trop impatient, impulsif aussi. Je regrette d'avoir quitté Bordeaux dans ces conditions (en 2004). Mais je trouvais que le club manquait d'ambition. On venait de perdre Pauleta, Smertine, Feindouno... Ça ne sentait pas bon. J'ai été séduit par l'OM mais je regrette d'avoir déçu les supporters bordelais en faisant ce choix ».

« Avec lui, c'est parti en vrille »

Pour Eduardo Costa, ça ne s’est pas très bien passé à l’OM, notamment avec Philippe Troussier, son ancien entraîneur. Le Brésilien a ainsi confié : « Celui que je ne veux pas revoir ? Comment s'appelle celui qui a succédé à José Anigo à l'OM ? Oui, Philippe Troussier ! Avec lui, c'est parti en vrille et il a tout gâché. On aurait dû faire mieux (que 5e en 2005). À Marseille, les attentes sont énormes et on n'a pas assumé non plus ».