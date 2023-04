«Je le vivrais très mal» : Un départ prend forme, le PSG est prévenu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face au refus de la mairie de Paris de lui vendre le Parc des Princes, le PSG s’imagine ailleurs. Parmi les hypothèses sur la table, celle d’un déménagement du côté du Stade de France, disponible à partir de 2025. Un changement historique qui ferait mal à Luis Fernandez, figure emblématique du club de la capitale.

C’est ce jeudi que le PSG devait déposer son dossier pour se porter candidat au rachat du Stade de France. La formation parisienne, désireuse de posséder son enceinte, n’écarte aucune option et s’imagine ainsi déménager du côté de Saint-Denis, en raison du refus de la ville de Paris de lui céder le Parc des Princes. Un changement historique qui ne fait pas l’unanimité.

« Je vivrais très mal cet éventuel déménagement »

Parmi les détracteurs de ce projet, on retrouve notamment Luis Fernandez, l’une des figures emblématiques de l’histoire du PSG. « Vous ne voudriez pas non plus que j’applaudisse des deux mains , ironise l’ancien joueur et entraîneur du club, interrogé par Le Parisien. Je crois que je vivrais très mal cet éventuel déménagement. Parce que quand je vais au Parc, je revois ceux qui ont tant aimé ce stade et qui sont morts. Je pense par exemple à Francis Borelli, Jean-Pierre Dogliani, Michel N’Gom ou Jean-Luc Sassus. Et cette pensée me fait vivre comme un déchirement un éventuel départ au Stade de France. Le Parc, c’est un lieu de mémoire . »

« Il ne faut pas vivre dans le passé »