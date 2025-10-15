«Je dis non direct !» : Transfert hallucinant au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, la piste menant à Lamine Yamal a repris de l'ampleur du côté du PSG. Et pour cause, Romain Molina a tout simplement annoncé que l'ailier du FC Barcelone était la priorité du côté de Doha. Mais pour Eric Rabesandratana, il faut dire non immédiatement.

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a lâché une petite bombe au sujet de l'intérêt du PSG pour Lamine Yamal. « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a révélé le journaliste. Une information qui ne plaît pas du tout à Eric Rabesandratana.

«Je dis non direct !» « Je dis non direct ! Parce que là on retombe dans ce qu'on a connu avant. Et le comportement de Lamine Yamal aujourd'hui m'interroge sur ses vraies motivations et sur sa capacité de s'intégrer dans une équipe comme le PSG qui est devenue très collective », confie-t-il au micro d'Ici Paris avant de poursuivre.