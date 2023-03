«J’ai fait mon enquête», il lâche son verdict sur la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis deux ans, Thibaud Vézirian affirme que l'OM changera de propriétaire, malgré les nombreux démentis de Frank McCourt. Interrogé sur ce dossier ce mercredi, le journaliste n'a pas dévié de sa trajectoire. Il évoque les résultats de son enquête et les nombreuses pressions subies dans ce dossier depuis plusieurs mois.

Journaliste impliqué dans ce dossier, Thibaud Vézirian continue d'annoncer le départ prochain de Frank McCourt, propriétaire de l'OM. Depuis deux ans, il évoque des négociations avec divers investisseurs. Et selon lui, l'opération serait sur le point d'être entérinée.

«Inéluctable», il en rajoute encore une couche sur la vente de l’OM https://t.co/GCpSIuKBYX pic.twitter.com/fBTVogeRjm — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Vézirian met les choses au point sur la vente de l'OM

Lors d'un entretien accordé à Team Football , Thibaud Vézirian est revenu sur son travail dans ce dossier. « Tous ceux qui ont une certaine curiosité journalistique sur ce sujet m’ont déjà contacté, journalistes compris, on a discuté et ils sont aussi sereins que moi. C’est assez évident et inéluctable avec tout ce qui se passe encore actuellement » a déclaré le journaliste.

« Je n’étais pas voué à réaliser ce type d’enquête »