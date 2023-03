«J'ai dû prendre une décision» : Messi s’en va, il partage sa désillusion

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de garder Lionel Messi, Joan Laporta a dû se résoudre à se séparer de son attaquant quelques mois après son retour à la tête du FC Barcelone en 2021, alors que le président du club culé avait pourtant assuré qu’il parviendrait à le conserver. Près de deux ans après le départ de La Pulga, les regrets sont toujours présents.

En proie à de gros problèmes financiers, le FC Barcelone a dû se résoudre à se séparer de Lionel Messi à l’été 2021. Un coup dur pour Joan Laporta, qui avait fait de la prolongation de l’Argentin l’un de ses arguments de campagne avant de reprendre les rênes du club culé. Désormais au PSG, Lionel Messi s’approche de la fin de son contrat et pourrait retrouver le Barça durant l’intersaison. Interrogé sur le sujet, Joan Laporta ne cache pas son envie de rapatrier La Pulga , regrettant par ailleurs son départ.

« L'héritage que j'ai trouvé en devenant président n'était pas bon »

« L'héritage que j'ai trouvé en devenant président n'était pas bon et j'ai dû prendre une décision dont je ne suis pas satisfait. Je dois trouver un moyen d'améliorer la relation actuelle de Messi avec le Barça », confie le président du FC Barcelone, dans des propos accordés à la chaîne YouTube "The business and money behind sports" et relayés par Relevo .

Messi voudrait revenir

Reste à voir désormais si le FC Barcelone parviendra à recruter Lionel Messi à la fin de la saison, alors que la presse espagnole annonce que le numéro 30 du PSG souhaite faire son retour du côté du Camp Nou.