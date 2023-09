«J'ai dis oui directement» : Il balance tout sur son transfert à l'OL

Jean de Teyssière

Le mercato lyonnais s'est emballé dans les dernières heures, avec notamment l'arrivée en prêt de Chelsea de Diego Moreira. L'attaquant portugais est peu connu du public français, de par son jeune âge (19 ans). Sur le site officiel de l'Olympique lyonnais, il s'est exprimé sur son arrivée, et sur son style de jeu.

Interviewé par le média de l'OL, Diego Moreira s'est exprimé sur son arrivée, et notamment sur son style de jeu : « Je suis un joueur assez rapide qui dribble en vitesse. J’aime bien marquer et faire marquer. J’ai un jeu vertical. J’aime recevoir le ballon dans les pieds ou en profondeur. J’adore le 1 contre 1, je n’ai pas peur. Je peux jouer à gauche ou à droite ou même dans un poste de deuxième attaquant. »

«Une personne et m’a dit 'tu peux venir vite, tu dois signer ton prêt à Lyon'»

Diego Moreira s'est aussi exprimé sur les coulisses de sa signature à l'OL : « J’ai eu match avec Chelsea ce soir-là. J’étais sur le terrain, on venait de finir un match. On allait remercier les fans qui étaient venu voir le match. Une personne de Chelsea est venue me voir, et elle m’a dit « tu peux venir vite, tu dois signer ton prêt à Lyon ». Je me suis demandé si c’était vrai. J’ai vu plein d’appels sur mon téléphone donc ça s’est fait dans les dernières minutes du mercato. »

«Malo Gusto m’a dit de très bonnes choses sur la ville et sur le club»