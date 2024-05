Infidélité à l’OM ? Habib Beye répond !

Axel Cornic

Champion de National avec le Red Star, Habib Beye a quitté son poste et semble désormais décidé à passer au niveau supérieur avec un club de Ligue 1. L’Olympique de Marseille est selon nos informations une possibilité, mais l’ancien défenseur aurait pu prendre les rênes d’autres équipes importantes beaucoup plus tôt cette saison.

L’occasion est peut-être parfaite pour Habib Beye. Ancien joueur de l’OM, auquel il a toujours assuré être très attaché, l’homme de 46 ans a envie de débarquer en Ligue 1. Il a d’ailleurs quitté tout récemment son poste au Red Star et sur le10sport.com on vous a révélé qu’il est effectivement le plan B à Paulo Fonseca, qui reste la priorité de Pablo Longoria.

« L’OL cet hiver ? On a travaillé pour avoir ce type de sollicitations »

Dans les colonnes de L’Equipe , il a toutefois avoué que la chance d’entrainer en Ligue 1 s’est déjà présentée à lui, dans un passé pas si lointain. « L’OL cet hiver ? On a travaillé pour avoir ce type de sollicitations. Il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas moi qui vais toquer à la porte de John Textor pour dire : "Je te plais, est-ce que tu peux t'intéresser à moi ?" » a confié Habib Beye. « Il y a quelqu'un qui a regardé le travail que je faisais dans mon club et qui s'est dit : "Ben tiens, pourquoi pas, on va écouter ses idées." ».

« Rennes ? Le secret a été bien gardé »