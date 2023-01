Indésirable à l’OM, son avenir est tout tracé

Thomas Bourseau

Depuis sa prolongation de contrat à l'OM au printemps 2021, tout s'est cassé la figure pour Jordan Amavi. Si bien que deux prêts non concluants s'en sont suivis. De retour à Marseille dans les prochaines heures après l'échec Getafe, un départ pour Brest se profilerait pour le latéral français.

Jordan Amavi connaît des mois difficiles dernièrement. Alors qu’il avait prolongé son contrat à l’OM au printemps 2021, le latéral gauche français de 28 ans a vu son statut drastiquement changer à l’Olympique de Marseille de par la volonté du désormais ex-coach Jorge Sampaoli de s’appuyer sur un autre joueur qu’Amavi à son poste. De quoi compliquer les affaires de l’ancien d’Aston Villa qui s’est donc envolé pour l’OGC Nice à l’hiver 2022. Cependant, et malgré son lien fort avec le club azuréen où il a été formé et a effectué ses premiers pas dans le monde professionnel, Jordan Amavi n’a pas connu plus de réussite chez les Aiglons .

Le prêt d’Amavi rompu à Getafe

De ce fait, Jordan Amavi est revenu à Marseille à la dernière intersaison, mais sa situation sportive à l’OM était la même. Pour ce faire, celui qui est devenu indésirable aux yeux de l’Olympique de Marseille, a été envoyé à Getafe. Cependant, au sein du club madrilène, Amavi n’a comptabilisé que 5 apparitions pendant toute la première partie de saison au cours desquelles il n’a pas donné satisfaction engendrant ainsi la rupture de son prêt. C’était la tendance de ces dernières heures qui a été confirmée par RMC Sport ce dimanche. En raison du mécontentement des dirigeants de Getafe, l’aventure de Jordan Amavi est arrivée à son terme.

Une saga prend fin à l’OM, Payet sort du silence https://t.co/AhwhJ2IQwl pic.twitter.com/QOzcP74R8Z — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Un prêt convenu entre l’OM et Brest ?