Le grand mensonge du patron de l'OM, le prix de vente du club est fixé

Amadou Diawara

Depuis de longues semaines, les rumeurs s'accumulent sur une potentielle vente de l'OM. Alors que le clan McCourt a démenti à plusieurs reprises vouloir céder le club phocéen, de nouvelles révélations affirment le contraire. En effet, le patron de l'OM souhaiterait bel et bien vendre et réclamerait environ 350M€ pour abandonner le navire marseillais.

En aout 2016, Frank McCourt a décidé de racheter l'OM et d'insuffler une toute nouvelle dynamique à Marseille. En effet, le businessman américain a lancé l' « OM Champions Project » , désirant replacer le club phocéen sur le toit de l'Europe, après avoir dominé en France. Toutefois, Frank McCourt n'arrive pas du tout à remplir sa mission.

Frank McCourt veut toujours vendre l'OM

Alors que l'OM n'arrive toujours pas à surclasser le PSG en France et à faire bonne figure sur la scène européenne, Frank McCourt pourrait prendre ses jambes à son cou. En effet, le patron marseillais voudrait fuir la Canebière et vendre le club. Et sachant que le clan McCourt a nié cette information à plusieurs reprises, Média Foot en a rajouté une couche sur le sujet.

Frank McCourt réclame 350M€ pour céder l'OM