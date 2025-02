Incroyable, une légende du PSG ne voulait pas venir !

Axel Cornic

De passage sur une radio napolitaine, Donato Di Campli s’est remémoré l’été 2012, lorsqu’il a vu l’un de ses protégés rejoindre le Paris Saint-Germain avec Marco Verratti. Mais ce dernier, qui est devenu une véritable icône du club parisien, ne semblait pas vraiment tenté de quitter son pays natal alors qu'il était encore très jeune.

C’est un transfert qui en a surpris plus d’un. En 2012, alors que le PSG recrutait des stars comme Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva, un petit italien que personne ne connaissait a débarqué. Plus de dix ans après son nom est pourtant resté gravé dans l’histoire, puisque Marco Verratti a été l’un des plus grands joueurs de l’ère QSI.

Une trahison imprévue a-t-elle aidé le PSG à déjouer les blocages de Naples ? 🤔

« Le PSG n’était pas le choix de Marco »

Pourtant, son agent de l’époque assure qu’il n’avait pas vraiment envie de signer pour le PSG ! « Le choix de Marco ? Non, cette fois-là c’est moi qui l’ai poussé à signer pour le PSG » a déclaré Donato Di Campli, que Verratti a finalement quitté en 2017.

« Le PSG proposait 16M€ et le salaire était 8 fois supérieur à celui proposé par le Napoli »

« Le Napoli avait proposé 10M€ pour que Verratti joue avec Insigne, mais Bigon (le directeur sportif du Napoli à l’époque) m'a cependant dit que Hamsik et Gargano étaient déjà au milieu de terrain » a précisé Di Campli, au micro de Radio Kiss Kiss Napoli. « Le PSG proposait 16M€ et le salaire était 8 fois supérieur à celui proposé par le Napoli ».