Incroyable, l’OM a raté 80M€

Durant la saison 2016-2017, un jeune ailier ivoirien explose du côté d’Angers et impressionne en Ligue 1. Il s’agit évidement de Nicolas Pépé. Ce dernier flambe avec le SCO, au point de convaincre l’OM d’essayer de le recruter durant le mercato d’hiver 2017. Tout semblait même bouclé, mais le transfert n’a finalement pas abouti comme le raconte Nicolas Pépé.

Nicolas Pépé avait dit oui à l’OM

« En décembre (2016), 6 mois après mes débuts en Ligue 1, il y a Marseille qui arrive. Il y a un accord avec les deux clubs, mes agents commencent à discuter avec eux, on arrive à un accord total. C’est un truc de fou ça en plus. Mes agents sont dans le train pour aller à Marseille et négocier le contrat. Pendant qu’ils étaient dans le train, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Quand ils arrivent à Marseille dans le bureau, ils leur disent "c’est mort" », révèle l’international ivoirien dans une interview accordée à Colinterview avant d’afficher sa grande frustration après l’échec de ce transfert.

Angers fait tout capoter