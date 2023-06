Incroyable, les Bleus de Deschamps veulent plomber un transfert du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pisté par le PSG, Marcus Thuram n’a pas encore pris sa décision alors que son contrat arrive à expiration avec le Borussia Mönchengladbach. L’heure du choix arrive, et le dernier rassemblement des Bleus en cette fin de saison pourrait avoir son importance, les hommes de Didier Deschamps n’ayant pas une grande estime du club de la capitale à ce jour.

Si le PSG ne connaît toujours pas l’identité de son prochain entraîneur, cela n’empêche pas la direction d’avancer dans son mercato, avec les arrivées attendues de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Cher Ndour et Kang-In Lee. Marcus Thuram viendra-t-il s’ajouter à la liste ? C’est en tout cas la volonté du club de la capitale, alors que le fils du champion du monde 1998 sera bientôt libre sur le marché.

La concurrence est grande

Une situation qui le place logiquement comme un acteur convoité du mercato estival. Outre le PSG, l’Atlético de Madrid, l’Inter et l’AC Milan sont notamment sur les rangs pour accueillir l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, et les Rossoneri peuvent notamment compter sur des alliés de poids.

Le PSG critiqué par les Bleus