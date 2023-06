PSG : Incroyable, le clan Mbappé va boucler un nouveau renfort

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La mère de Kylian Mbappé souhaite s'implanter, un peu plus, dans le monde du football. Fayza Lamari va lancer sa société de conseil et d’accompagnement, et gérer l'image de plusieurs joueurs. Kylian, son frère Ethan et Rayan Cherki seront les premiers à intégrer cette structure. Ils devraient être rejoints par un joueur du PSG dont le nom n'a pas filtré.

Fayza Lamari pourrait vite devenir l'un des personnages les plus importants du football français. La mère de Kylian Mbappé, déjà très implanté au sein du PSG, va monter une structure afin de gérer l'image de plusieurs joueurs. Evidemment, la star du PSG et son petit frère Ethan devraient être les premiers à l'intégrer.

Un joueur du PSG va rejoindre Fayza Lamari

Ils seront rejoints par Rayan Cherki. Sous contrat avec l'OL, le joueur est un proche de la famille Mbappé, qui soutient sa carrière depuis plusieurs années. Et selon Romain Molina, la liste pourrait vite s'allonger puisqu'un joueur du PSG, dont le nom n'a pas filtré, devrait rejoindre la société lancée par Fayza Lamari.

