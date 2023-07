Incroyable, le clan Mbappé joue un sale coup au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Engagé jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé se dirige pour l’heure vers un départ libre, et ce malgré l’ultimatum lancé par le PSG, laissant le choix à son joueur entre une prolongation ou un transfert cet été. Les échanges se poursuivent entre le club de la capitale et Fayza Lamari, la mère du numéro 7 qui ne faciliterait rien.

A quelques jours de la reprise de l’entraînement, l’incertitude est totale pour Kylian Mbappé. Un an après sa prolongation, l’international français est déjà entré dans sa dernière année de contrat et se retrouve de nouveau au cœur des rumeurs pour son avenir. Le PSG, refusant de voir sa star partir libre sans obtenir une indemnité de transfert en échange, lui a lancé un ultimatum.

Coup de pression tenté par le club de la capitale

Bien qu’ils ne se retrouvent pas en position de force dans le dossier, les dirigeants tentent de mettre la pression sur le camp Mbappé. Désireux de prolonger sa star, le PSG est prêt malgré tout à s’en séparer dès cet été pour obtenir un chèque conséquent. Les échanges se poursuivent, mais les discussions traînent en longueur.

Le PSG veut échanger directement avec Kylian Mbappé, mais…