Incroyable, il dévoile le nom du prochain président du PSG

Président du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi fait preuve d'une longévité impressionnante à un poste si exposé. Néanmoins, son avenir est régulièrement discuté, notamment à cause de certaines affaires judiciaires. Et pour le remplacer, le Qatar semble déjà avoir une idée en tête à savoir un certain Yousef al-Obaidly.

En 2011, le PSG passe sous pavillon qatari et entre dans une nouvelle ère. Pour incarner ce changement, c'est Nasser Al-Khelaïfi qui endosse le costume de président du club. Proche de l'Emir du Qatar, le dirigeant est toujours en poste plus de onze ans plus tard. Une longévité impressionnante. Mais plusieurs fois, son avenir a fait parler. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi est un homme occupé et multiplie les casquettes que ce soit dans le football, où il a récupéré le poste de président de l'ECA, ou au sein du gouvernement qatari. D'autres parts, ses soucis avec la justice ou encore les résultats du PSG en Ligue des champions le fragilisent.

Yousef al-Obaidly le successeur de Nasser Al-Khelaïfi

Mais qui pourrait le remplacer sachant que le Qatar choisira un homme de confiance. Une source au sein du PSG a une idée : Yousef al-Obaidly. « On se demande souvent qui pourrait remplacer NAK s'il venait un jour à quitter la présidence du PSG. Ils ne sont que trois ou quatre au Qatar aujourd'hui à avoir la légitimité pour l'être et Yousef est l'un d'eux. Il connaît tout du métier. Mais c'est un homme très loyal, il faudra que Nasser lui demande sinon il n'ira jamais de son gré », explique-t-on en interne auprès de L'EQUIPE .

Adoubé par Jean-Claude Blanc