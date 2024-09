Impossible de refuser l'OM, il balance sur son transfert !

Arnaud De Kanel

En 2020, l'OM était parvenu à convaincre Oussama Targhalline de s'engager en faveur du club phocéen. Très courtisé à l'époque, le crack marocain avait opté pour l'institution marseillaise qui connait un franc succès au Maroc. Une opportunité impossible à refuser selon ses dires.

L'OM a toujours gardé un œil sur le marché africain, nouant notamment un partenariat avec Diambars au Sénégal. Mais en 2020, c'est au Maroc que le club phocéen allait recruter avec Oussama Targhalline alors qu'il évoluait pour l'Académie Mohammed VI.

«Il y avait d’autres clubs qui étaient intéressés»

Désormais au Havre, Oussama Targhalline s'épanouit en Ligue 1. Le Marocain n'a jamais eu sa chance à l'OM alors qu'il avait accepté l'offre olympienne, repoussant de nombreuses propositions.

«Au Maroc, l’OM, c’est un truc de fou»

« Chaque année, on faisait des tournées en France et un jour, on a joué contre l’OM, qui, derrière, a envoyé une demande à l’académie pour que je vienne faire un test. J’y suis allé une semaine, j’ai même fait une séance avec les pros et Villas-Boas. Et ça l’a fait. Il y avait d’autres clubs qui étaient intéressés, en Espagne et en France, mais quand l’OM vient… Tu ne peux pas refuser. Au Maroc, l’OM, c’est un truc de fou », a révélé Oussama Targhalline pour So Foot.