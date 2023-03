Ils s’arrachent tous Lionel Messi, un projet colossal est dévoilé

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi serait attendu en Major League Soccer où un consensus exceptionnel aurait été convenu. Les franchises paieraient toutes son salaire afin de booster la popularité du sport aux Etats-Unis et pour promouvoir le Mondial 2026.

Lionel Messi est le deuxième joueur de foot le plus populaire sur Instagram après Cristiano Ronaldo et dispose de la photo la plus liké par un sportif sur le réseau social: celle de son sacre au Mondial. Grâce à la victoire finale de l’Argentine à la Coupe du monde, l’aura de Messi a grandi et cela a conforté l’Inter Miami dans sa quête de la signature de Lionel Messi, sous contrat jusqu’à la fin de la saison au PSG, qui discutait encore récemment avec son entourage afin de prolonger son contrat comme le10sport.com vous le révélait le 18 février dernier.

La MLS se mobilise pour Lionel Messi

D’après SPORT , une réunion exceptionnelle aurait eu lieu il y a six semaines entre les propriétaires des différentes franchises de Major League Soccer au cours de laquelle il aurait été convenu que chacune d’entre elles allaient mettre la main à la poche afin de payer le salaire de Messi, quelle que soit sa destination finale. La cause ? Le quotidien espagnol affirme que cette décision aurait été encouragée par le fait que cela permettrait au championnat de faire grimper la valeur de ses droits télévisés, mais pas seulement.

Messi : La folle annonce qui va faire enrager le PSG https://t.co/QoHpJu4oid pic.twitter.com/36P6sgNhcI — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Messi pour promouvoir le football aux Etats-Unis avant le Mondial 2026