Il vit un véritable enfer à l’OM, ce flop dit tout

De passage dans la cité phocéenne entre 2017 et 2019, Aymen Abdennour n’a pas marqué les esprits à l’OM. Le défenseur tunisien, aujourd’hui à Rodez en Ligue 2, est revenu sur son prêt raté à Marseille où il n’aura disputé que 14 matchs en deux saisons, notamment bloqué par la présence de Rudi Garcia à la tête de l’équipe.

À la lutte pour le maintien avec Rodez en Ligue 2, Aymen Abdennour vit une deuxième partie de carrière dans l’ombre. Après une année en Turquie, à Kayserispor et deux saisons à Umm Salal, dans la première division qatarie, l’ancien joueur de Monaco et de Valence a décidé de revenir en Europe pour « retrouver plus de plaisir à jouer au foot » . Pourtant, Aymen Abdennour n’a jamais réellement confirmé les espoirs placés en lui depuis qu’il a quitté Toulouse en 2014.

Abdennour raconte son aventure à l’OM

Utilisé comme un second couteau par Valence entre 2015 et 2017, le Tunisien avait été prêté deux saisons à l’OM par le club espagnol. Aymen Abdennour s’est confié pour le site de la Ligue 2 au sujet de son passage relativement discret dans la cité phocéenne : « J’ai joué pendant une saison avec l’équipe réserve de l’OM ? Au début de la préparation, j’avais disputé les cinq matchs amicaux et Rudi Garcia m’avait dit qu’il allait compter sur moi, puis il a changé d’avis lors de la dernière semaine du mercato, affirme le défenseur de 33 ans. Le club avait une offre d’Al-Hilal (Arabie Saoudite) et il m’a dit d’y aller. Je lui ai répondu que je ne partirai pas là-bas et il m’a dit : « Si tu ne pars pas, tu ne joueras pas une seule minute avec moi. » Je suis quand même resté et il ne m’a vraiment pas fait jouer ».

