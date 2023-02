Il va briser une malédiction au PSG

Pierrick Levallet

Le PSG inquiète depuis un moment concernant son niveau de jeu. Et face à l'OM ce mercredi, le club de la capitale a été totalement surclassé, notamment dans la bataille du milieu de terrain. Les hommes de Christophe Galtier n'y arrivent plus dans ce secteur. Un crack parisien pourrait ainsi en profiter pour se faire une place dans son club formateur.

Depuis quelques semaines, le PSG affiche un niveau alarmant. À l’approche du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions (14 février), le club de la capitale est méconnaissable. Cela s’est d’ailleurs confirmé ce mercredi face à l’OM en Coupe de France (défaite 2-1). Les hommes de Christophe Galtier ont été surclassés par ceux d’Igor Tudor. Et un secteur inquiète plus particulièrement les supporters parisiens.

PSG : «Messi et Neymar sont cramés» https://t.co/kDYvYoro1l pic.twitter.com/isQLqdtAyQ — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Le milieu de terrain est à la peine au PSG

Depuis le retour de la Coupe du monde, le milieu de terrain paraît bien affaibli. Marco Verratti, blessé puis suspendu, manque clairement de rythme. Vitinha n’affiche plus le même visage qu'en début de saison, Fabian Ruiz et Carlos Soler sont décevants, et Renato Sanches est embêté par les blessures. Mais face à ces difficultés, un joueur du PSG pourrait en profiter.

Zaïre-Emery, l’éclaircie dans le secteur ?

En effet, Warren Zaïre-Emery commence à se faire remarquer. Lors de ses entrées en jeu, il illumine le jeu du PSG. Christophe Galtier semble lui faire de plus en plus confiance. À terme, il pourrait bien s’imposer dans la capitale, et devenir le premier joueur formé au PSG à se faire une place dans le club depuis Presnel Kimpembe. Habituellement, les cracks parisiens préfèrent s’éloigner du PSG afin de gagner en temps de jeu. Moussa Diaby, Tanguy Kouassi, Christopher Nkunku, Colin Dagba... La liste est longue. Warren Zaïre-Emery, lui, pourrait inverser la tendance et connaître un destin bien différent.