Il snobe le PSG et flambe après son transfert !

Lors de ce mercato estival, le PSG aurait pu recruter un autre renfort offensif en plus de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Le club de la capitale était sur les traces de Marcus Thuram. Mais finalement, l'attaquant de 26 ans a signé à l'Inter cet été. Et l'international français brille depuis son arrivée en Serie A.

Cet été, le PSG a mis la main sur deux buteurs avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais avant qu’ils ne signent dans la capitale, la direction parisienne avait des vues sur d’autres joueurs comme Marcus Thuram. L’international français était d’ailleurs favorable à une arrivée au PSG pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Mais finalement, l’attaquant de 26 ans a signé à l’Inter lors de ce mercato estival.

Marcus Thuram brille à l'Inter

Et depuis son arrivée en Serie A, Marcus Thuram brille sous ses nouvelles couleurs. Le fils de Lilian Thuram fait déjà l’unanimité chez les Nerazzurri , où il est vu comme le parfait complément à Lautaro Martinez. Simone Inzaghi s’était d’ailleurs fait critiquer lorsqu’il avait décidé de remplacer le Français par Alexis Sanchez lors de la défaite contre Sassuolo le 27 septembre dernier (1-2).

Les supporters sont sous le charme

Auteur de deux buts et six passes décisives en huit rencontres toutes compétitions confondues, Marcus Thuram a d’ores et déjà conquis les supporters de l’Inter. L’ancien buteur du Borussia Mönchengladbach s’est adapté très rapidement à son nouvel environnement pour le plus grand bonheur du club intériste. Le PSG, de son côté, peut avoir des regrets.