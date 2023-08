Il signe à l’OM et raconte son transfert

La rédaction

Après un début de mercato estival assez timide, l’OM a ensuite multiplié les recrues pour construire le nouvel effectif de Marcelino. Et tout a commencé avec l’arrivée de Geoffrey Kondogbia. Débarqué de l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain centrafricain restera donc comme la première recrue de l’OM lors de cet été 2023. A 30 ans, l’ancien joueur de Lens et de Monaco fait donc son retour en Ligue 1. Un transfert sur lequel est d’ailleurs revenu le principal intéressé.

Suite au départ d’Igor Tudor, l’OM a dû repartir sur un nouveau cycle avec donc un nouvel entraîneur. Le choix de Pablo Longoria s’est alors porté sur Marcelino, un technicien qu’il connait très bien pour avoir déjà travaillé avec lui à Valence. Il a fallu ensuite reconstruire un effectif à l’image de l’Espagnol. Une révolution d’ailleurs débutée avant même l’officialisation de Marcelino puisque l’OM avait déjà bouclé l’arrivée de Geoffrey Kondogbia. Pas un problème puisque le joueur débarqué de l’Atlético de Madrid a déjà évolué sous les ordres de l’entraîneur de l’OM quand celui-ci officiait à Valence.

« Ça s’est fait très vite »

Après un exil en Italie puis en Espagne, Geoffrey Kondogbia, formé à Lens, retrouve le championnat de France. A 30 ans, le milieu de terrain s’est engagé cet été avec l’OM. Invité d’un live Twitch avec Jérémy Berrie, Kondogbia s’est confié sur les coulisses de son arrivée à Marseille, expliquant alors : « Ça s’est fait très vite. Les contacts se sont fais l’année passée en fin de saison ».

« On a parlé du projet, ce qui m’a énormément plu »