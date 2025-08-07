Il signe à l'OM et promet déjà une grosse bagarre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pisté par l'OM cet été, Timothy Weah a fini par rejoindre le club ce mercredi. Le transfert a été rendu officiel après sa visite médicale et il n'a pas caché son immense joie à l'idée de rejoindre un club pour lequel son papa George Weah, Ballon d'Or 1995, a également porté les couleurs. L'attaquant de 25 ans a envoyé un gros message à l'attention des supporters sur Instagram.

Attaquant de la Juventus depuis 2023, Timothy Weah a fini par rejoindre Marseille, une opération estimée à 18M€ au total. L'ancien Parisien semble ravi de porter le maillot de son nouveau club et il se donnera à fond pour la saison à venir, pour le plus grand bonheur des supporters.

« Je vais me battre pour ce club de toutes mes forces » Accueilli en héros mardi soir, Timothy Weah est désormais un joueur de l'OM. Le club est ravi de retrouver le fils d'une légende qui a également porté le maillot du club. D'ailleurs, dans sa dernière publication sur Instagram, l'international américain (44 sélections), il a posté un montage photo de la couverture du magazine Onze Mondial avec George Weah en photo à l'époque de son aventure à l'OM, avec lui à la place. « Aux incroyables supporters de l’OM, du fond du cœur, merci. L’accueil que vous m’avez réservé a été incroyable, chaleureux, passionné, et plein d’amour. J’en suis profondément touché. Pour être honnête je ne pense pas encore mériter tout cela. Je n’ai pas encore gagné votre respect sur le terrain… Pas encore. Mais je vous promets une chose je vais me battre pour ce club de toutes mes forces. Je vais me battre pour ce maillot, pour cette ville, et pour chacun d’entre vous qui croit en moi » explique-t-il dans son message accompagnant cette publication.