Il se lâche après son transfert au PSG

Thibault Morlain

Très actif durant le dernier mercato estival, le PSG est notamment allé chercher Lucas Hernandez au Bayern Munich. Auteur d'un très bon début de saison, le Français a été recruté pour 45M€. Aujourd'hui cadre de Luis Enrique, Lucas Hernandez est d'ailleurs revenu sur son transfert au PSG.

Cet été, le transfert de Lucas Hernandez au PSG a énormément fait parler. Les raisons ? L'affection du Français pour l'OM et d'anciennes déclarations où il expliquait que cela serait très difficile pour lui de rejoindre Paris. Mais aujourd'hui, Lucas Hernandez est bel et bien au PSG, club qu'il a rejoint à l'intersaison en provenance du Bayern Munich.

PSG : Luis Enrique a «l'un des meilleurs joueurs du monde» et ce n'est pas Mbappé ! https://t.co/XVuMpxCReB pic.twitter.com/dQx36gzVvJ — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Lucas Hernandez pas surpris par son transfert au PSG

Se confiant pour Carré , Lucas Hernandez s'est exprimé sur son transfert au PSG. L'international français a alors avoué : « Si on m’avait dit que je jouerais au PSG… je pense que j’y aurais cru parce que je suis quelqu’un de très ambitieux et je sais que le PSG est le club le plus ambitieux de France ».

« J’arrive à Paris avec beaucoup d’ambitions »