Il réclame une révolution au PSG, les stars sont menacées

Pierrick Levallet

Alors que l'effectif du PSG comporte de nombreuses stars, le club de la capitale enchaîne les échecs en Ligue des champions. La formation parisienne a été éliminée ce mercredi après sa défaite contre le Bayern Munich. Jérôme Rothen attend ainsi du changement en interne, avec notamment le départ de plusieurs stars.

Armé d’un effectif de stars, le PSG visait le sacre en Ligue des champions cette saison. Mais finalement, le rêve du club de la capitale a viré au cauchemar ce mercredi après la défaite contre le Bayern Munich. Lionel Messi et Kylian Mbappé n’ont pas réussi à inverser la tendance et ont donc été éliminés dès les huitièmes de finale.

«Un échec retentissant», il ne digère pas la révolution au PSG https://t.co/ztfwmEo44q pic.twitter.com/iq4wlLEhkm — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Des «choix fort» sont réclamés au PSG

Désormais, le PSG va devoir se remettre en question pour éviter de reproduire un tel fiasco la saison prochaine. Pour Jérôme Rothen, la direction va devoir faire des choix forts. « Je reste persuadé que les hommes qui sont à la tête du sportif et le président sont capables de faire leur autocritique. Mais il faut le faire correctement, appuyer là où ça fait mal » a-t-il lancé dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC .

Rothen veut voir des stars partir