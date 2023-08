Il recale l’Arabie saoudite, ça ne va pas plaire à Benzema

Thomas Bourseau

Karim Benzema s’est envolé pour l’Arabie saoudite cet été. L’ancien capitaine du Real Madrid évolue à Al-Ittihad aux côtés de N’Golo Kanté. Le club de Djeddah aurait tenté sa chance pour Marquinhos et Raphaël Varane, en vain pour le moment. Néanmoins, la rumeur Mohamed Salah à Al-Ittihad commence à prendre de l’ampleur. Au point où Jürgen Klopp est monté au créneau.

La Saudi Pro League a énormément investi depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo en janvier dernier afin de rendre le football saoudien le plus attractif et compétitif possible. D’autres têtes d’affiches ont débarqué, dont Neymar ou encore N’Golo Kanté et Karim Benzema à Al-Ittihad.

«Il n'y a rien là, et s'il y avait quelque chose, la réponse serait non»

Le club de Djeddah, après s’être semble-t-il planté avec Marquinhos et Raphaël Varane, se lancerait sur les traces de Mohamed Salah. The Athletic a confié jeudi qu’Al-Ittihad ne lâcherait rien pour le transfert de Salah qui a prolongé son contrat à Liverpool en juillet 2022 jusqu’en juin 2025. De passage en conférence de presse vendredi, son entraîneur Jürgen Klopp a calmé le jeu. « Il n'y a rien à dire de notre point de vue. Nous n'avons pas d’offre. Mo Salah est un joueur de Liverpool. Il est évident que pour tout ce que nous faisons, il est essentiel, il l'était et il le sera. Il n'y a rien là, et s'il y avait quelque chose, la réponse serait non ».

Salah est investi à «100%» à Liverpool d’après Klopp