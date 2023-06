Il quitte l’OM pour 25M€, c’est un carton

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement nommé sur le banc de Naples, Rudi Garcia va retrouver dans son effectif un certain Frank-Zambo Anguissa, qu’il avait fait exploser par le passé à l’OM avant de le vendre au prix fort. Et l’entraîneur français se réjouit d’avance à l’idée de travailler de nouveau avec l’international camerounais.

Durant son passage sur le banc de l’OM entre octobre 2016 et juin 2019, Rudi Garcia aura fait éclore certains talents, comme Boubacar Kamara et Frank-Zambo Anguissa. Ce dernier avait d’ailleurs été vendu au prix fort à l’été 2018, puisqu’il avait rallié Fulham contre 25M€, soit la quatrième plus grosse vente de l’histoire de l’OM derrière Batshuayi, Drogba et Ribéry.

EXCLU @le10sport : La vérité sur le cas Igor Tudor ▶️ C’est à l’initiative de l’OM que les deux parties se sont séparées ▶️ Vestiaire en miette et gestion de la « vie privée » de Tudor étaient devenues intenablesA lire ici : https://t.co/nvHaMXtNlu — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 21, 2023

Garcia retrouve Anguissa

Et ironie du sort, Rudi Garcia va de nouveau collaborer avec le milieu de terrain camerounais puisqu’il vient d’être nommé entraîneur de Naples, un club que Zambo Anguissa avait rejoint d’abord en prêt en 2021 puis sous la forme d’un transfert définitif à l’été 2022.

« Il a passé un cap depuis l’OM »