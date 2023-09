Il quitte l'OM et explique son départ

Jean de Teyssière

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a vendu Isaak Touré au FC Lorient, après avoir récupéré Bamo Meïté en provenance du même club. Arrivé l'année dernière dans le club olympien, le jeune défenseur central de 20 ans quitte déjà l'OM. D'ailleurs, Isaak Touré s'est déjà exprimé sur son nouveau club.

Le mercato de l'OM s'est clôturé ce vendredi et il a été très mouvementé. Au total, dix recrues ont rejoint les rangs marseillais, tandis que seize joueurs ont quitté le club. Parmi eux, un défenseur a rejoint dans les dernières minutes du mercato un autre club de Ligue 1 : Isaak Touré, qui signe au FC Lorient.

Isaak Touré s'engage cinq ans avec Lorient

Dans son communiqué, le FC Lorient a annoncé l'arrivée d'Isaak Touré : « Le FC Lorient est ravi de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée d’Isaak Touré (20 ans), défenseur central français, en provenance de l’Olympique de Marseille. Il s’engage pour cinq saisons soit jusqu’en 2028. »

« Le challenge proposé par le club et ses dirigeants est excitant »